В Одессе 8-летний мальчик застрял на балконе многоэтажки
В среду, 28 мая, на улице Варненской в Одессе произошло опасное событие – 8-летний мальчик оказался на крыше балкона третьего этажа многоэтажки
Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины, передает RegioNews.
Инспекторы патрульной полиции получили вызов и оперативно прибыли на место.
По словам ребенка, во время игры на балконе четвертого этажа он уронил мобильный телефон и решил спуститься за ним самостоятельно, однако вернуться назад уже не смог.
На помощь сразу вызвали спасателей ГСЧС, с помощью пожарной лестницы сняли ребенка с опасного места.
Мальчика передали матери, об инциденте проинформировали работников ювенальной превенции. К счастью, ребенок не пострадал.
Напомним, на Львовщине 3-летний мальчик выпал из окна, мать будут судить за недосмотр.