В Одессе 8-летний мальчик застрял на балконе многоэтажки

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В среду, 28 мая, на улице Варненской в Одессе произошло опасное событие – 8-летний мальчик оказался на крыше балкона третьего этажа многоэтажки

Об этом сообщила пресс-служба Патрульной полиции Украины, передает RegioNews.

Инспекторы патрульной полиции получили вызов и оперативно прибыли на место.

По словам ребенка, во время игры на балконе четвертого этажа он уронил мобильный телефон и решил спуститься за ним самостоятельно, однако вернуться назад уже не смог.

На помощь сразу вызвали спасателей ГСЧС, с помощью пожарной лестницы сняли ребенка с опасного места.

Мальчика передали матери, об инциденте проинформировали работников ювенальной превенции. К счастью, ребенок не пострадал.

Напомним, на Львовщине 3-летний мальчик выпал из окна, мать будут судить за недосмотр.