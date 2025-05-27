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27 мая 2025, 19:05

Искали адреналин между вагонами метро: в Киеве поймали двух зацеперов

27 мая 2025, 19:05
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фото: Нацполиция
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Правоохранители столичной подземки задержали и привлекли к административной ответственности двух зацеперов

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции в городе Киев, передает RegioNews.

По имеющимся данным, парень и девушка, рискуя своей жизнью, ехали между вагонами метро. Правонарушителями оказались 21-летний киевлянин и его 16-летняя подруга. Они "искали адреналин".

Полицейские сняли экстремалов с поезда и составили в отношении них административные материалы по статье 173 КУоАП (мелкое хулиганство).

"Санкция статьи предусматривает наложение штрафа, общественные, исправительные работы или административный арест сроком до пятнадцати суток", — говорится в сообщении.

Также с родителями 16-летней девушки правоохранители провели профилактическую беседу.

Напомним, в Буче 14-летнюю девушку ударило током, когда она залезла на крышу электрички. Пострадавшую госпитализировали.

Ранее сообщалось, что на железной дороге в Пересыпском районе Одессы двух парней поразило электрическим током на крыше грузового вагона. Оба юноши погибли.

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