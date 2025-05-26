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26 мая 2025, 12:59

В Одесской области полицейские задержали отца с сыном, наловившим рыбы почти на 2,5 млн грн

26 мая 2025, 12:59
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фото: Национальная полиция
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Полицейские разоблачили отца с сыном из Измаила в браконьерстве на озере Катлабуг

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

"Сотрудники водной полиции Измаильского районного отдела полиции совместно с пограничниками и рыбоохранным патрулем разоблачили на озере Катлабуг, неподалеку от села Богатое Сафьяновской общины, двух мужчин 71-го и 47-ми лет, которые без соответствующих разрешительных документов на лодке с помощью лесных". – говорится в сообщении.

У нарушителей изъяли 12 сеток общей длиной около километра, 2 ятер и почти 1300 единиц рыбы, среди которой карась, сазан, лещ, щука, окунь, белый амур, судак, плоскирка, толстолобик. На время проведения досудебного расследования полицейские передали их на хранение в специализированное предприятие.

По предварительным подсчетам экспертов, мужчины нанесли рыбному хозяйству Украины ущерб на сумму почти 2,5 миллиона гривен. Им грозит до трех лет ограничение свободы.

Напомним, в Одесской области полицейские задержали троих браконьеров, наловивших рыбы на 700 тыс. грн.

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