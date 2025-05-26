В Одесской области будут судить водителя, который сбил мужчину на пешеходном переходе

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Полицейские завершили расследование в отношении водителя, травмировавшего пешехода в Белгороде-Днестровском

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 63-летний житель Мологовской общины, управляя легковушкой "Toyota Camry" по улице Бугажская в направлении улицы Победы, был невнимателен и допустил наезд на 38-летнего местного жителя, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному.

В результате дорожно-транспортного происшествия пешеход получил телесное повреждение средней степени тяжести в виде перелома нижней конечности.

Водителю грозит ограничение свободы сроком до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Напомним, в Одесской области водитель Ford насмерть переехал мужчину, загрузил в багажник, перевез в другое место и выбросил.