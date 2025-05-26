Поліцейські затримали 26-річну жительку Одещини за розповсюдження психотропів

фото: Національна поліція

Правоохоронці викрили жінку на вулиці одного з населених пунктів Південнівської громади, коли вона розкладала «закладки»

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Поліцейські виявили та вилучила у зловмисниці, а також зі зроблених нею схованок, 10 згортків з особливо небезпечними психотропними речовинами.

Слідство встановило що фігурантка налагодила зв’язок із невстановленим постачальником через один із месенджерів. Вона отримувала вже розфасовані психотропні речовини та збувала їх через схованки, які фіксувала на свій мобільник і надсилала фото з координатами покупцям.

Жінці загрожує до 10-ти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині поліцейські викрили неповнолітнього наркоторговця.