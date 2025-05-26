В Одесской области женщина пыталась за 1500 долларов подкупить пограничника и переправить в Молдову военнообязанного мужчину

фото: Национальная полиция

47-летняя жительница Одессы, в сговоре с неустановленным лицом, пыталась организовывать выезд из страны мужчин незаконным способом

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Чтобы организовать нелегальную схему, женщина предложила пограничнику на Раздельнянщине неправомерную выгоду взамен на информацию о размещении нарядов, охраняющих украинско-молдавскую границу. Злоумышленница обещала до 1500 долларов с каждого клиента и столько же после удачного завершения переправки.

Женщину задержали, как только она доставила в один из приграничных населенных пунктов клиента из Запорожья и передала пограничнику 1500 долларов.

Жительнице Одессы грозит до 9 лет лишения свободы, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области пограничники задержали перевозчика, который за 11 тысяч долларов гарантировал нелегальный выезд в Молдову.