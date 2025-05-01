Последствия атаки дронов на Одессу: разрушены дома, есть погибшие и раненые

фото: Одесская ОВА

В результате ночной атаки вражеских дронов в Одессе погибли два человека, еще пятеро получили травмы

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

По его словам, повреждены жилые многоэтажки, частные дома, школа, супермаркет и несколько легковых автомобилей.

В нескольких местах возникли пожары, оперативно ликвидированные спасателями.

Медицинские службы оказывают пострадавшим всю необходимую помощь.

На местах ударов продолжается ликвидация последствий. Развернуты палатки для оказания дополнительной поддержки пострадавшим и местным жителям.

По словам городского головы Геннадия Труханова, на местах работают оперативные и коммунальные службы, которые ликвидируют последствия атак и оказывают необходимую медицинскую помощь пострадавшим. Госпитализированы три человека.

Напомним, в ночь на 1 мая российская армия массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками. Ближе к полуночи в городе было слышно взрывы.