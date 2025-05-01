Россияне атакуют Одессу: в городе раздались взрывы
В ночь на 1 мая российские захватчики атаковали Одессу беспилотниками
Об этом передает RegioNews со ссылкой на мэра Геннадия Труханова и Воздушные силы ВСУ.
Ближе к полуночи в Одессе раздались взрывы. Из-за вражеской атаки работают силы ПВО. Мэр призвал горожан находиться в укрытии к отбою воздушной тревоги.
Около 23:40 Воздушные силы предупреждали о фиксации движения нескольких групп ударных беспилотников противника из акватории Черного моря в сторону Одессы и Черноморска.
Напомним, поздно вечером 30 апреля россияне атаковали Харьков беспилотником "Молния". Попали в АЗС, вспыхнул пожар.
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