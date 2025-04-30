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Россиянам не удается создать "серую зону" в Сумской области, хотя активно применяют тактику малых штурмовых групп на квадроциклах

Об этом в интервью Укринформу рассказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко, передает RegioNews.

"На Сумском участке: враг не применяет технику, тяжелую бронированную технику, против которой также происходит основное минирование. Вместо этого иногда малые штурмовые группы, разведывая там ситуацию, пытаются прорваться максимально глубоко, насколько им удастся, используя квадроциклы. Но продвинуться или сделать такую" зону, как бы ее ни называли, врагу не удается", – отметил он.

По словам спикера, такие группы обычно состоят из нескольких человек, которые пешком переходят границу, пытаясь закрепиться на позициях и ждать подкрепления. Активные попытки отмечены, в частности, по направлениям населенных пунктов Журавка и Басовка.

Также Демченко объяснил, почему враг стремительно продвинулся в Сумы: областной центр расположен близко к границе, всего в 30 км, что позволяет России быстро перебрасывать небольшие подразделения.

Несмотря на плотное минирование, эти меры не могут полностью сдержать агрессора – противник активно использует дроны, чтобы уничтожать минные заграждения, отметил спикер.

Напомним, ранее сообщалось, что только в марте 2025 года подразделения радиационной, химической и бактериологической разведки Сил поддержки зафиксировали 767 случаев применения РФ боеприпасов, содержащих опасные соединения.