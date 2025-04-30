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30 апреля 2025, 16:32

Россияне атаковали дронами шахту и дома в Донецкой области: есть раненая

30 апреля 2025, 16:32
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фото: ГСЧС
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В среду, 30 апреля, российские военные атаковали Доброполье и Славянск в Донецкой области

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews .

Утром оккупанты нанесли удар четырьмя ударными дронами по Доброполью. В результате обстрела повреждения получили здание шахты, кафе, а также обычные автобусы и автомобили. Есть раненый человек. Возникли пожары, спасатели ликвидировали возгорание на площади 1200 кв. метров.

В Славянске в результате очередной атаки российских беспилотников возник масштабный пожар на территории частного сектора.

Во время ликвидации пожара, вызванного атакой, спасатели были вынуждены неоднократно приостанавливать работы из-за повторных обстрелов. Несмотря на сложные условия, огнеборцам удалось локализовать и полностью ликвидировать возгорание на общей площади 2000 кв.

Напомним, за прошедшие сутки российские войска совершили 40 обстрелов населенных пунктов Донецкой области. В результате вражеских атак вспыхнули масштабные пожары в нескольких районах области.

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война обстрелы шахта Донецкая область беспилотники частные дома
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