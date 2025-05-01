Россияне попали беспилотником "Молния" по АЗС в Харькове: вспыхнул пожар
Поздним вечером 30 апреля российские военные атаковали Харьков беспилотником "Молния". Попали в автозаправочную станцию
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, передает RegioNews.
"Имеем попадание вражеского БПЛА – предварительно – "Молнии" на границе Киевского и Салтовского районов. На месте попадания пожар", – написал чиновник в 23:39.
Впоследствии он сообщил, что вражеский дрон попал по АЗС.
"По уточненной информации, попадание произошло в АЗС в Киевском районе", – написал Терехов в 23:44.
Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, в ночь на 30 апреля (с 21:30 29 апреля) россияне атаковали Украину 108 ударными БпЛА и беспилотниками-имитаторами других типов. Силы ПВО сбили 50 из 108 дронов, еще 22 – локационно потеряны.
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