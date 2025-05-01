Дроновая атака на Одессу: в городе много повреждений
В ночь на 1 мая российская армия массированно атаковала Одессу ударными беспилотниками. Есть значительные повреждения гражданской инфраструктуры
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.
"Много повреждений гражданской инфраструктуры, в том числе жилых домов. В некоторых местах вспыхнули пожары", – говорится в сообщении.
Все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий атаки.
Информация о пострадавших уточняется.
Напомним, около полуночи в Одессе прогремела серия взрывов. Фиксировалось движение российских дронов в сторону города из акватории Черного моря.
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