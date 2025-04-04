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04 апреля 2025, 22:25

В Одессе бизнесмен обещал закрыть уголовное производство за 130 тысяч долларов

04 апреля 2025, 22:25
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Фото: прокуратура
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Правоохранители разоблачили одесского бизнесмена, обещавшего знакомому решить вопрос с уголовным производством. Он требовал за это крупную сумму

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает RegioNews.

По данным следствия, в Одессе руководитель предприятия обещал мужчине, подозревающемуся в совершении уголовного правонарушения, связанного с коррупцией, поспособствовать изменению меры пресечения на более мягкий (а затем вообще закрыть уголовное производство). Он говорил, что якобы оказывает влияние на правоохранителей и судей. Свою "услугу" он оценил в 130 тысяч долларов.

"По ходатайству стороны обвинения ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 5 млн грн залога", - сообщили правоохранители.

Напомним, недавно правоохранители разоблачили преступную деятельность руководителя управления контроля за подакцизными товарами Главного управления ГНС в Сумской области. Оказалось, что он потребовал взятки от предпринимателей.

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