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22 квітня 2025, 11:19

В Одесі працівника ТЦК судитимуть за хуліганство

22 квітня 2025, 11:19
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фото: ілюстративне
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В Одесі поліцейські повідомили про підозру в хуліганстві військовослужбовцю ТЦК та СП і двом членам громадської організації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

"Правопорушники вибивали двері квартири, дебоширили і били громадянина, коли той вийшов до них. Під час сутички один із фігурантів, попередньо, із травматичної зброї зробив кілька пострілів. На щастя, ніхто не постраждав", - повідомили у поліції.

Хуліганами виявилися місцеві жителі віком 31, 22 та 20 років. Один із них військовослужбовець Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, двоє – члени громадської організації.

На підставі зібраних доказів фігурантам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України. Йдеться про грубе порушення громадського порядку з мотивів явної неповаги до суспільства, що супроводжується особливою зухвалістю чи винятковим цинізмом, вчинене групою осіб. Таке правопорушення карається позбавленням волі на строк до 4 років.

Нагадаємо, в Одесі бізнесмен обіцяв закрити кримінальне провадження за 130 тисяч доларів.

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