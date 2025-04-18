В Одесской области осудили 19-летнего водителя, который пьяным сбил женщину

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Автопроисшествие произошло в апреле прошлого года ночью в селе Большой Буялык

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 19-летний парень после празднования дня рождения подруги сел за руль легкового автомобиля "ВАЗ" в состоянии алкогольного опьянения, превысил разрешенную скорость, не справился с управлением и совершил наезд на возвращавшуюся домой 28-летнюю женщину.

Пострадавшую госпитализировали в медицинское учреждение с переломом ноги.

Проверка водителя на состояние опьянения показала, что норма алкоголя в его организме превышена в четыре раза.

По результатам долгосрочных экспертиз и других собранных полицейскими доказательств, следователи выдвинули правонарушителю обвинение в нарушении правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, если они повлекли потерпевшую тяжесть телесные повреждения.

Горе-водителя узнали виновным и назначили ему наказание в виде одного года лишения свободы с лишением права управления транспортными средствами сроком на три года.

Напомним, в Одесской области у границы задержали таксиста с четырьмя "клиентами".