Атака дронов на Одессу: власти показали последствия, есть пострадавшие
В результате российской атаки на Одессу поздно вечером 21 апреля пострадали по меньшей мере три человека
Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.
"По предварительной информации, в результате российского массированного удара по Одессе пострадали три человека. Медики оказывают им всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.
Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что враг попал по жилой застройке в густонаселенном районе Одессы. На месте пожара работают оперативные и коммунальные службы. Многие квартиры повреждены.
Напомним, 21 апреля около 23:00 россияне массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками.
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