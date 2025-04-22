фото: Геннадий Труханов

В результате российской атаки на Одессу поздно вечером 21 апреля пострадали по меньшей мере три человека

Об этом сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер, передает RegioNews.

"По предварительной информации, в результате российского массированного удара по Одессе пострадали три человека. Медики оказывают им всю необходимую помощь", – говорится в сообщении.

Мэр Одессы Геннадий Труханов отметил, что враг попал по жилой застройке в густонаселенном районе Одессы. На месте пожара работают оперативные и коммунальные службы. Многие квартиры повреждены.

Напомним, 21 апреля около 23:00 россияне массированно атаковали Одессу ударными беспилотниками.