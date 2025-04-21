В Одесской области общественная организация выдавала себя за ТЦК и похищала мужчин

фото: Одесская областная прокуратура

Одесские правоохранители сообщили о подозрении трем членам общественной организации, которые выдавали себя за работников ТЦК и СП и незаконно удерживали людей. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Одесской областной прокуратуры.

По данным следствия, задержанные злоумышленники входили в состав общественной организации, не имеющей никаких официальных полномочий проводить мобилизационные мероприятия. Несмотря на это мужчины самовольно останавливали прохожих, представлялись военными должностными лицами и применяли к гражданам физическое насилие, заталкивая в авто.

Отмечается, что они одевали форму, схожую с военной, пользовались автомобилем с камуфлированной окраской и действовали якобы от имени ТЦК и СП.

"Один из пострадавших, находясь в салоне автомобиля, смог позвонить в полицию. Благодаря своевременному реагированию правоохранительных органов мужчина был уволен, а злоумышленники — задержаны", — говорится в сообщении.

По данным Национальной полиции в Одесской области, злоумышленниками оказались жители Одессы и Одесского района 22, 25 и 27 лет. Им уже сообщили о подозрении по факту самовольного присвоения властных полномочий и незаконного лишения свободы человека, что сопровождалось причинением физических страданий.

В настоящее время проверяется причастность подозреваемых к совершению аналогичных преступлений. Фигурантам грозит до пяти лет тюрьмы.

Напомним, в Винницкой области будут судить работницу ТЦК и ее сообщника, которые избили забронированного военнообязанного.