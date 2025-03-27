13:11  27 марта
Трагедия в Ровенской области: 5-летний мальчик выпал из окна
14:25  27 марта
В Николаевской области полиция усилила меры безопасности: в чем причина
07:23  27 марта
Уклоняющихся от мобилизации мужчин хотят ограничить в правах
UA | RU
UA | RU
27 марта 2025, 14:10

В Одессе стражи порядка задержали 42-летнего торговца оружием

27 марта 2025, 14:10
Читайте також українською мовою
фото: Национальная полиция
Читайте також
українською мовою

В Одессе полиция совместно с СБУ задержала торговца оружием. Мужчине грозит немалый срок заключения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 42-летний мужчина обустроил в своем гараже мастерскую по переработке оружия. В интернете он заказывал макеты огнестрельного оружия и детали к нему, и в дальнейшем, используя специальные инструменты, собственноручно вносил конструктивные изменения в указанные макеты, превращая их в огнестрельное оружие. Эти "изделия" он продавал на территории Одесщины.

Злоумышленник был задержан во время отправки очередного "товара" покупателю.

Ему сообщили о подозрении по факту незаконной переработки огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 263-1 УКУ) и незаконного хранения и сбыта огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ). Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили врача, который за 2300 долларов делал документы об инвалидности.

gnews gnews Подписывайся, чтобы узнать новости первым Подписаться
Одесская область Одесса оружие СБУ полиция
В Одесской области из окна многоэтажки выпала женщина
27 марта 2025, 13:12
В пункте пропуска в Одесской области пограничники нашли тайник с сигаретами в днище авто
27 марта 2025, 12:53
В Одессе произошел пожар на складе
27 марта 2025, 00:03
Все новости »
26 марта 2025
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
В Украине насчитывается свыше трех миллионов людей с инвалидностью. В связи с военными действиями эта цифра продолжает увеличиваться. В то же время человек с ограниченными физическими возможностями им...
24 марта 2025
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Сборная Украины снова уступила ключевой матч. Причем не просто уступила, а откровенно опозорилась. Но хуже всего в этой истории, что выводов никто делать не станет. А это с большой долей вероятности о...
10 марта 2025
Пенсионный приговор – возможна ли в Украине достойная старость
Большая часть украинских пенсионеров живет за чертой бедности. В то же время разрыв в размерах пенсий может отличаться в сотню раз, если сравнивать минимальную пенсию с пенсиями работников правоохрани...
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
В Херсоне под российские обстрелы попала "скорая": пострадали медики
27 марта 2025, 15:35
Пограничники "поджарили" пушку и укрытие оккупантов на Юге
27 марта 2025, 15:25
Россияне массированно обстреляли центр Херсона: есть погибшие и раненый
27 марта 2025, 15:15
РФ готовится к новому наступлению - Зеленский
27 марта 2025, 15:13
В МВД рассказали, сколько украинских территорий уже удалось разминировать
27 марта 2025, 14:54
В Одесской области браконьеры наловили рыбы почти на 750 тыс. грн
27 марта 2025, 14:42
В Киеве молодчики избили мужчину и угнали его Land Rover
27 марта 2025, 14:30
В Николаевской области полиция усилила меры безопасности: в чем причина
27 марта 2025, 14:25
Полицейские эвакуировали 7 жителей Краснополья, среди них двое детей
27 марта 2025, 13:55
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Мизерная пенсия и нехватка лекарств: как живут люди с инвалидностью в условиях войны
Битва в Арденнах, которой не было. Что ждет украинский футбол дальше
Все публикации »
Валерий Чалый
Владимир Фесенко
Вадим Денисенко
Все блоги »