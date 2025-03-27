В Одессе стражи порядка задержали 42-летнего торговца оружием

фото: Национальная полиция

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 42-летний мужчина обустроил в своем гараже мастерскую по переработке оружия. В интернете он заказывал макеты огнестрельного оружия и детали к нему, и в дальнейшем, используя специальные инструменты, собственноручно вносил конструктивные изменения в указанные макеты, превращая их в огнестрельное оружие. Эти "изделия" он продавал на территории Одесщины.

Злоумышленник был задержан во время отправки очередного "товара" покупателю.

Ему сообщили о подозрении по факту незаконной переработки огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 263-1 УКУ) и незаконного хранения и сбыта огнестрельного оружия без предусмотренного законом разрешения (ч. 1 ст. 263 УКУ). Злоумышленнику грозит до 7 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе правоохранители разоблачили врача, который за 2300 долларов делал документы об инвалидности.