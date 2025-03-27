В Одессе произошел пожар на складе
Пожар возник в Одессе утром 26 марта в складском помещении на улице Наливная
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Подразделения работали по повышенному номеру вызова. Спасатели ликвидировали пожар, не допустив распространения огня на рядом расположенные здания.
Причина пожара и ущерб устанавливаются.
К счастью, пострадавших нет.
Напомним, 23 марта в Киевской области произошел масштабный пожар. Огонь уничтожил здания и охватил 60 гектаров.
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