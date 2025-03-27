В Одесской области из окна многоэтажки выпала женщина

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Полицейские устанавливают обстоятельства падения с многоэтажки пожилой женщины в Черноморске

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

О произошедшем 27 марта около 11 час. на одной из улиц города, в полицию сообщили очевидцы.

Правоохранители установили, что 73-летняя местная жительница выпала из окна лестничной площадки на восьмом этаже многоэтажного жилого дома, в котором жила.

Женщина погибла. Ее тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, в пункте пропуска в Одесской области пограничники нашли тайник с сигаретами в днище авто.