В пункте пропуска в Одесской области пограничники нашли тайник с сигаретами в днище авто
В пункте пропуска "Орловка" пограничники разоблачили попытку незаконного вывоза партии сигарет
Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.
Украинец на авто Opel направлялся на выезд в Румынию. Пограничники провели углубленный досмотр автомобиля, используя ручной сканер. В результате в днище и в сиденьях машины обнаружили оборудованные тайники, заполненные более 700 пачками сигарет.
По данному факту в отношении 65-летнего водителя сотрудники таможни составили протокол.
Сигареты и автомобиль изъяли до решения суда.
Напомним, ранее в Киевской области разоблачили подпольный цех по изготовлению сигарет. Правоохранители изъяли товар на 60 млн грн.
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