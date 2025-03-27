В Одесі правоохоронці затримали 42-річного торговця зброєю

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Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що 42-річний чоловік облаштував у своєму гаражі майстерню із переробки зброї. В інтернеті він замовляв макети вогнепальної зброї та деталі до неї, і в подальшому, використовуючи спеціальні інструменти, власноруч вносив конструктивні зміни до вказаних макетів, перетворюючи їх у вогнепальну зброю. Ці "вироби" він продавав на території Одещини.

Зловмисника затримали під час відправки чергового "товару" покупцеві.

Йому повідомили про підозру за фактом незаконної переробки вогнепальної зброї (ч. 1 ст. 263-1 ККУ) та незаконного зберігання й збуту вогнепальної зброї без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 ККУ). Зловмиснику загрожує до 7 років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Одесі правоохоронці викрили лікаря, який за 2300 доларів робив документи про інвалідність.