Теракт возле ТРЦ в Ровно: в центре города прогремел взрыв
Сегодня, 20 марта, вблизи одного из ТРЦ в Ровно взорвалось самодельное взрывное устройство (СВУ), перевозимое в автомобиле. Пострадали два человека
Об этом сообщает Национальная полиция Украины, передает RegioNews.
По данным следствия, взрыв произошел около 13:40 по улице Киевской. Событие квалифицировали как теракт. На месте работала следственно-оперативная группа. Взрывотехники полиции обследовали территорию.
"В результате взрыва пострадали водитель и пассажир ― их госпитализировали. Продолжаются комплексные меры с целью установления всех обстоятельств взрыва и лиц, причастных к нему", ― говорится в сообщении.
Напомним, на прошлой неделе СБУ задержала агентку ФСБ, готовившую двойной теракт в Николаеве.
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