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23 березня 2025, 19:17

Теракт на Одещині: у відділку поліції стався вибух, загинула жінка

23 березня 2025, 19:17
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фото: скриншот із відео
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У місті Біляївка на Одещині у будівлі поліції стався вибух. У результаті чого загинула жінка

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області, передає RegioNews.

За попередніми даними, внаслідок вибуху загинула жінка, є інші потерпілі. На місці працюють поліцейські та працівники СБУ.

Обставини та деталі встановлюються.

Як пишуть місцеві Телеграм-канали, причиною вибуху стала граната, яку в будівлю пронесла невідома жінка. Боєприпас був у простому пластиковому пакеті.

Нагадаємо, в Тернополі правоохоронці затримали 14-річну школярку, яку підозрюють у спробі організувати вибух поблизу районного відділу поліції.

СБУ закликає громадян зберігати пильність і не піддаватися на ворожі провокації.

Якщо вас чи ваших знайомих вербують для підпалу авто ЗСУ, адмінбудівлі, теракту чи мінування – одразу повідомляйте про це на чат-бот "Спали ФСБешника".

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