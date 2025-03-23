Теракт на Одещині: у відділку поліції стався вибух, загинула жінка
У місті Біляївка на Одещині у будівлі поліції стався вибух. У результаті чого загинула жінка
Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції Одеської області, передає RegioNews.
За попередніми даними, внаслідок вибуху загинула жінка, є інші потерпілі. На місці працюють поліцейські та працівники СБУ.
Обставини та деталі встановлюються.
Як пишуть місцеві Телеграм-канали, причиною вибуху стала граната, яку в будівлю пронесла невідома жінка. Боєприпас був у простому пластиковому пакеті.
Нагадаємо, в Тернополі правоохоронці затримали 14-річну школярку, яку підозрюють у спробі організувати вибух поблизу районного відділу поліції.
СБУ закликає громадян зберігати пильність і не піддаватися на ворожі провокації.
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