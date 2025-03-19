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19 марта 2025, 11:05

Пытался взорвать полицейских: агенту РФ светит до 10 лет тюрьмы

19 марта 2025, 11:05
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фото: СБУ
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На Днепропетровщине Контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку российских спецслужб совершить теракт против украинских правоохранителей. Агент РФ пытался взорвать наряд полиции

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews .

Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем", когда он заложил взрывчатку в заброшенном здании и сообщил на 102 о якобы обнаруженном там человеке без признаков жизни.

На месте происшествия нейтрализовано самодельное взрывное устройство (СИН), которое фигурант оборудовал двумя боевыми гранатами и детонатором с дистанционным управлением.

В случае прибытия полицейских во взрывную "ловушку", агент планировал удаленно взорвать их, находясь в засаде.

Заказ РФ выполнял 25-летний безработный из Павлоградского района, которого оккупанты завербовали через Телеграмм-канал по поиску "легких денег".

В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области полицейские задержали 14-летнюю террористку, которая подожгла электроподстанцию.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности разоблачила и задержала агента ФСБ, работавшего на одном из оборонных предприятий Кировоградщины. За сбор разведданных об украинской военной технике изменник получил 15 лет лишения свободы.

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СБУ теракт взрыв Днепропетровская область агент рф взрывчатка сотрудничество с врагом
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