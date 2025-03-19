Пытался взорвать полицейских: агенту РФ светит до 10 лет тюрьмы
На Днепропетровщине Контрразведка Службы безопасности сорвала еще одну попытку российских спецслужб совершить теракт против украинских правоохранителей. Агент РФ пытался взорвать наряд полиции
Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, передает RegioNews .
Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем", когда он заложил взрывчатку в заброшенном здании и сообщил на 102 о якобы обнаруженном там человеке без признаков жизни.
На месте происшествия нейтрализовано самодельное взрывное устройство (СИН), которое фигурант оборудовал двумя боевыми гранатами и детонатором с дистанционным управлением.
В случае прибытия полицейских во взрывную "ловушку", агент планировал удаленно взорвать их, находясь в засаде.
Заказ РФ выполнял 25-летний безработный из Павлоградского района, которого оккупанты завербовали через Телеграмм-канал по поиску "легких денег".
В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, в Одесской области полицейские задержали 14-летнюю террористку, которая подожгла электроподстанцию.
Ранее сообщалось, что Служба безопасности разоблачила и задержала агента ФСБ, работавшего на одном из оборонных предприятий Кировоградщины. За сбор разведданных об украинской военной технике изменник получил 15 лет лишения свободы.