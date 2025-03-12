В Одессе полицейские задержали 39-летнего наркоторговца

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Правоохранители задержали мужчину, получившего для сбыта посылку с особо опасным наркотическим средством, спрятанным в свертки из-под удобрений. Ему грозит немалый срок заключения с конфискацией имущества

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление национальной полиции в Одесской области.

Полицейские задержали злоумышленника на одной из улиц в Приморском районе, как только он получил от неустановленного лицом партию "товара". в четырех пакетах из-под удобрений для выращивания растений правоохранители обнаружили около килограмма зеленого кристаллического вещества. Проверка экспресс-тестом подтвердила, что она содержит особо опасное наркотическое средство.

Изъятое вещество следователи направили на экспертизу.

Наркоторговцу грозит до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, в Одесской области задержали 31-летнего мужчину, который до смерти избил знакомого и ушел.