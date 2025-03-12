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12 марта 2025, 01:49

В Одессе военный "штамповал" за 16 тысяч долларов фиктивные диагнозы из психбольницы

12 марта 2025, 01:49
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фото: ГБР
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Правоохранители объявили подозрение военнослужащему одного из подразделений терробороны в Одессе, организовавшего схему заработка на желающих избежать службы с помощью фиктивных диагнозов из психиатрической больницы

Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.

Фигурант искал среди военных и гражданских желающих избежать призыва и предлагал им "отмазать" от службы за 16 тысяч долларов. Через знакомых в психбольнице он оформлял "клиентам" фиктивные диагнозы, позволявшие избежать мобилизации и списаться со службы.

Если же кто-то отказывался платить, он угрожал гражданским принудительной мобилизацией, кичась связями в ТЦК, а действующим военным – отправкой на передовую.

Злоумышленника задержали во время получения 16 тысяч долларов за очередную сделку.

Продолжается следствие: проверяются связи фигуранта в ТЦК, устанавливается круг лиц, воспользовавшихся схемой. Проведены обыски в психбольнице и изъята документация, подтверждающая изготовление поддельных диагнозов.

Военнослужащего взяли под стражу с правом внесения залога в 1 млн гривен. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Тернопольской области задержали мужчину, который за 16 тысяч долларов обещал помочь избежать мобилизации.

ГБР Одесса задержание диагноз военный уклонение от мобилизации
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