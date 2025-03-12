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12 марта 2025, 10:55

До смерти избил знакомого и ушел: в Одесской области задержали 31-летнего мужчину

12 марта 2025, 10:55
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фото: Национальная полиция
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Полицейские разоблачили и задержали жителя Одесского района за причинение несовместимых с жизнью телесных повреждений односельчанину

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Главное управление Национальной полиции в Одесской области.

Правоохранители установили, что 54-летний потерпевший вместе с 31-летним односельчанином отдыхали у общего знакомого. Во время застолья хозяин обнаружил, что у его кошелька исчезли деньги. Между гостями возник словесный конфликт из-за того, что один стал обвинять другого в воровстве. Словесная перепалка переросла в драку, которую хозяин прекратил, выгнав гостей из дома.

Мужчины продолжили драку во дворе. Младший по возрасту мужчина избил старшего руками и ногами, вытолкал на улицу и ушел. Утром нападавший вернулся к месту совершения преступления с коляской и перевез тело товарища на безлюдную улицу, где бросил.

За совершенное ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, в Одессе военный "штамповал" за 16 тысяч долларов фиктивные диагнозы из психбольницы.

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