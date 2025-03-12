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12 березня 2025, 11:53

В Одесі поліцейські затримали 39-річного наркоторговця

12 березня 2025, 11:53
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фото: Національна поліція
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Правоохоронці затримали чоловіка, який отримав для збуту посилку з особливо небезпечним наркотичним засобом, прихованим у пакунки з-під добрив. Йому загрожує чималий термін ув’язнення з конфіскацією майна

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Поліцейські затримали зловмисника на одній з вулиць у Приморському районі, щойно він отримав від невстановленої наразі особи партію "товару". у чотирьох пакунках з-під добрив для вирощування рослин, правоохоронці виявили близько кілограма зеленої кристалічної речовини. Перевірка експрес-тестом підтвердила, що вона містить особливо небезпечний наркотичний засіб.

Вилучену речовину слідчі скерували на експертизу.

Наркоторговцю загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, на Одещині затримали 31-річного чоловіка, який до смерті побив знайомого і пішов геть.

наркобізнес наркотики поліція Одеса Одеська область
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