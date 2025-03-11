В Одесской области неизвестные обворовали могилы защитников

фото: Национальная полиция

Правоохранители устанавливают обстоятельства исчезновения флагов с могил защитников Украины в Подольском районе Одесской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Подольское районное управление полиции Одесской области.

О произошедшем в одном из сел Куяльницкой общины на спецлинию 102 сегодня утром известили родственники умерших.

Полицейские установили, что неизвестные забрали флаги вместе с флагштоками, установленными около трех захоронений украинских военнослужащих.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства и лиц, совершивших противоправные действия, а также обращаются к гражданам, которые, возможно, стали случайными свидетелями или владеют информацией о происшествии, с просьбой сообщить об этом в дежурную часть территориального подразделения полиции по телефонам 0486242020, 000

Напомним, в Одесской области разыскивают четырех несовершеннолетних – трех парней и девушку.