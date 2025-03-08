Россияне нанесли удар по Доброполью: более десятка погибших
В результате вражеского обстрела Доброполья Донецкой области погибли по меньшей мере 11 человек и 30 ранены
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области, передает RegioNews.
Отмечается, что вечером 7 марта враг нанес сокрушительный удар по центру Доброполья.
В результате обстрела повреждены 8 пятиэтажных жилых домов, админздание и 30 автомобилей.
Возникли пожары в двух пятиэтажках и админзданиях. Во время ликвидации пожара врагом был нанесен прицельный удар (предварительно "Шахедом") рядом с местом тушения пожара, повреждена пожарная автоцистерна.
В настоящее время локализован пожар 20 квартир в 5-этажном многоквартирном жилом доме на общей площади 500 кв. м, а также ликвидировано 3 очага пожаров.
Как сообщил глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин, за 7 марта россияне убили 20 жителей Донбасса.
Напомним, поздно вечером 6 марта российские войска сбросили авиабомбу на Славянск Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали мирные жители, повреждены частные дома и автомобили