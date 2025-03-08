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08 марта 2025, 08:52

Россияне нанесли удар по Доброполью: более десятка погибших

08 марта 2025, 08:52
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фото: ГСЧС Донбасса
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В результате вражеского обстрела Доброполья Донецкой области погибли по меньшей мере 11 человек и 30 ранены

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС в Донецкой области, передает RegioNews.

Отмечается, что вечером 7 марта враг нанес сокрушительный удар по центру Доброполья.

В результате обстрела повреждены 8 пятиэтажных жилых домов, админздание и 30 автомобилей.

Возникли пожары в двух пятиэтажках и админзданиях. Во время ликвидации пожара врагом был нанесен прицельный удар (предварительно "Шахедом") рядом с местом тушения пожара, повреждена пожарная автоцистерна.

В настоящее время локализован пожар 20 квартир в 5-этажном многоквартирном жилом доме на общей площади 500 кв. м, а также ликвидировано 3 очага пожаров.

Как сообщил глава Донецкой областной администрации Вадим Филашкин, за 7 марта россияне убили 20 жителей Донбасса.

Напомним, поздно вечером 6 марта российские войска сбросили авиабомбу на Славянск Донецкой области. В результате вражеской атаки пострадали мирные жители, повреждены частные дома и автомобили

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