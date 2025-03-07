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07 марта 2025, 15:25

На Чернобыльской АЭС ликвидировали чрезвычайную ситуацию

07 марта 2025, 15:25
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фото: ГСЧС
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Чрезвычайная ситуация на Чернобыльской АЭС ликвидирована. На территории станций и дальше будет дежурить подразделение Государственной службы чрезвычайных ситуаций

Об этом сообщила Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук, передает RegioNews.

Она напомнила, что после удара вражеской дрона по Арке нового безопасного конфайнмента (НБК) над разрушенным четвертым энергоблоком ЧАЭС наполнитель защитной оболочки продолжал тление. Сегодня этот процесс удалось остановить.

По словам Гринчука, радиационная ситуация неизменна и находится под постоянным контролем.

"Теперь наша задача – провести качественный анализ повреждения Арки НБК и возобновить ее функционирование", – отметила глава Минсреды.

На территории станции и дальше будет дежурить подразделение ГСЧС и будут продолжаться радиационный и тепловизионный мониторинги.

Напомним, в ночь на 14 февраля российский ударный дрон с фугасной боевой частью попал в укрытие 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС, произошел пожар.

ГСЧС почти две недели работала над ликвидацией последствий атаки.

Ранее мы сообщали, что правительство выделило 1,5 миллиарда гривен в поддержку укрытия ЧАЭС.

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