В Одессе ввели отключение света: для кого действуют ограничения
В пятницу, 21 февраля, в Одессе ввели отключение света. Ограничения действуют для бытовых и промышленных потребителей
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрэнерго".
Отмечается, что идет ликвидация последствий российских дроновых атак на энергообъекты в Одесской области.
Специалисты работают для скорейшего восстановления стабильного электроснабжения.
"В настоящее время оператор системы распределения (облэнерго) вынужденно применяет сетевые ограничения, что приводит к необходимости отключений промышленных и бытовых потребителей г.Одесса", - говорится в сообщении.
По данным "Укрэнерго", потребление электроэнергии остается стабильно высоким.
Ограничения для бытовых потребителей не прогнозируются (за исключением аварийных ситуаций в сетях облэнерго).
Однако в компании призывают жителей города ограничить использование мощных электроприборов.
Напомним, вечером 19 февраля россияне снова атаковали беспилотниками Одессу . Враг нанес удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам.
Россияне также атаковали энергообъект ДТЭК в Одесской области.