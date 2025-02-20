Россия атаковала энергообъект ДТЭК в Одесской области
В Одесской области россияне в очередной раз атаковали энергообъект ДТЭК
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.
"Враг продолжает энергетический террор Одесщины вторую ночь подряд. Во время массированной атаки снова атакован энергетический объект ДТЭК", - отметили в компании.
Как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей, сразу приступят к осмотру оборудования и аварийно-восстановительным работам.
Напомним, вечером 19 февраля россияне снова атаковали беспилотниками Одессу . Враг нанес удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам.
В результате двух дней ударов по Одесскому району, без света сейчас почти 90 тыс. абонентов.
Мэр Одессы обнародовал последствия вечерней атаки БпЛА на городВсе новости »
20 февраля 2025, 07:47Россияне сбросили КАБ на многоэтажку в Херсоне: среди пострадавших есть дети
20 февраля 2025, 07:17
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
12 февраля 2025
Американские инвестиции в украинские недра – последний план спасения Украины?
Итак, Украине сделали очень предметное предложение – президент США Дональд Трамп в обмен на поддержку в противостоянии с Россией хочет доступ к украинским недрам. И уже даже озвучил, сколько это получ...
Полсотни школ Полтавщины перешли на дистанционное обучение
20 февраля 2025, 09:33Российская армия за сутки убила троих и ранила 10 жителей Донбасса
20 февраля 2025, 09:19Ночной удар по Херсону: пострадали 6 человек, разрушены 15 квартир
20 февраля 2025, 09:13В Одесской области разыскивают двоих детей, сбежавших из реабилитационного центра
20 февраля 2025, 08:59В Генштабе назвали потери россиян за последние сутки
20 февраля 2025, 08:37В 16 областях могут вводить "локальный карантин": что это значит
20 февраля 2025, 08:16В Украине фиксируют массовый отток за границу 16-17-летних юношей
20 февраля 2025, 07:59Мэр Одессы обнародовал последствия вечерней атаки БпЛА на город
20 февраля 2025, 07:47Трамп заявил, что Зеленский хочет денег и ничего не сделал для завершения войны
20 февраля 2025, 07:31
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Все блоги »