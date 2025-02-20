Россия атаковала энергообъект ДТЭК в Одесской области

фото: ГСЧС Одесщины

В Одесской области россияне в очередной раз атаковали энергообъект ДТЭК

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"Враг продолжает энергетический террор Одесщины вторую ночь подряд. Во время массированной атаки снова атакован энергетический объект ДТЭК", - отметили в компании.

Как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей, сразу приступят к осмотру оборудования и аварийно-восстановительным работам.

Напомним, вечером 19 февраля россияне снова атаковали беспилотниками Одессу . Враг нанес удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам.

В результате двух дней ударов по Одесскому району, без света сейчас почти 90 тыс. абонентов.