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20 февраля 2025, 08:55

Россия атаковала энергообъект ДТЭК в Одесской области

20 февраля 2025, 08:55
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фото: ГСЧС Одесщины
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В Одесской области россияне в очередной раз атаковали энергообъект ДТЭК

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ДТЭК.

"Враг продолжает энергетический террор Одесщины вторую ночь подряд. Во время массированной атаки снова атакован энергетический объект ДТЭК", - отметили в компании.

Как только энергетики получат разрешение от военных и спасателей, сразу приступят к осмотру оборудования и аварийно-восстановительным работам.

Напомним, вечером 19 февраля россияне снова атаковали беспилотниками Одессу . Враг нанес удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам.

В результате двух дней ударов по Одесскому району, без света сейчас почти 90 тыс. абонентов.

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