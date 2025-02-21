В Одесі запровадили відключення світла: для кого діють обмеження
У п'ятницю, 21 лютого, в Одесі запровадили відключення світла. Обмеження діють для побутових та промислових споживачів
Про це інформує RegioNews з посиланням на "Укренерго".
Зазначається, що триває ліквідація наслідків російських дронових атак на енергооб'єкти в Одеській області.
Фахівці працюють для якнайшвидшого відновлення стабільного електропостачання.
"Наразі оператор системи розподілу (обленерго) вимушено застосовує мережеві обмеження, що зумовлює необхідність відключень промислових та побутових споживачів м.Одеса", - йдеться у повідомленні.
За даними "Укренерго", споживання електроенергії залишається стабільно високим.
Обмеження для побутових споживачів наразі не прогнозуються (за винятком аварійних ситуацій в мережах обленерго).
Однак у компанії закликають жителів міста обмежити використання потужних електроприладів.
Нагадаємо, ввечері 19 лютого росіяни знову атакували безпілотниками Одесу. Ворог завдав ударів по цивільній інфраструктурі та житлових будинках.
Росіяни також атакували енергооб'єкт ДТЕК на Одещині.