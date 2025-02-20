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20 февраля 2025, 17:46

В Укрэнерго предупредили об ограничении электроэнергии на 21 февраля

20 февраля 2025, 17:46
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Стало известно, какими будут ограничения света в пятницу, 21 февраля. Энергетики объяснили, кого это будет касаться

Об этом сообщили в Укрэнерго, передает RegioNews.

21 февраля в Украине будут ограничены электроэнергия для бизнеса и промышленности. Время применения ограничений – с 6 до 21 часа. При этом отключений для бытовых потребителей не ожидается.

Причиной ограничений являются атаки российских окупантов. Сейчас энергетики продолжают работать над тем, чтобы поскорее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Следует отметить, что в некоторых СМИ в конце января распространялась информация о том, что массовые отключения света в Украине вернутся, когда похолодает. Однако в Укрэнерго подчеркнули, что единственной причиной вынужденного применения отключений электроэнергии являются атаки российских кафиров. Что касается отключений света из-за погоды, то таких прогнозов нет.

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