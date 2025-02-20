В Одессе запитали критическую инфраструктуру после российских атак
Энергетики возобновили в Одессе электроснабжение критической инфраструктуры после российских обстрелов
Об этом сообщает ДТЭК, передает RegioNews.
"Несмотря на сверхсложные условия, нам удалось возобновить электроснабжение критической инфраструктуры на юге Одессы. Теперь коллеги-коммунальщики в течение суток смогут подать тепло в дома", – говорится в сообщении.
Кроме того, восстановлено электроснабжение для 40 тысяч семей. Аварийно-ремонтные работы продолжаются.
Напомним, вечером 19 февраля россияне снова атаковали беспилотниками Одессу. Враг нанес удары по гражданской инфраструктуре и жилым домам.
Россияне в очередной раз атаковали энергообъект ДТЭК.
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