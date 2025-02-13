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13 февраля 2025, 20:27

Юридическую академию Кивалова присоединили к Одесскому университету им. Мечникова

13 февраля 2025, 20:27
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фото: facebook.com/SVKivalov
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Правительство решило присоединить Одесскую юридическую академию, президентом которой с 1998 года является юрист и политик Сергей Кивалов, в Одесский национальный университет имени Мечникова. Таким образом, Кивалов теряет пост президента университета.

Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины, передает RegioNews.

В ведомстве заверили, что реорганизация не повлияет негативно на студентов, поскольку они продолжат обучение по тем же образовательным программам, на которые поступили. Переход программ из одного университета в другой произойдет постепенно в течение 2025 года.

Для передачи имущества и согласования штатного расписания нового укрупненного университета будет создана комиссия по реорганизации во главе с ректором Одесского национального университета имени И.И. Мечникова. В Минобразования уверяют, что права научно-педагогических работников двух заведений защищены во время реорганизации, за исключением руководящего состава, к которому принадлежат должности президента, ректора и проректоров.

В Минобразования напомнили, что Одесская юридическая академия была выделена из состава Одесского университета имени И.И. Мечникова в 1997 году. Президентом заведения является Сергей Кивалов, ректором Олег Тодощак.

Слияние и укрупнение заведений высшего образования в министерстве объясняют демографической ситуацией, ведь "за последние полтора десятка лет среднее количество студентов на одно заведение высшего образования уменьшилось с 6,5 тыс. до 3,5 тыс."

Напомним, ранее Кабинет министров принял решение, в соответствии с которым Львовский национальный университет природопользования будет реорганизован через присоединение к Львовскому национальному университету ветеринарной медицины и биотехнологий им. З. Гжицкого.

Одесса Минобразования университет Академия Сергей Кивалов образовательные учреждения
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