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10 февраля 2025, 23:21

Тернопольский университет решил закупить 250 живых свиней: подробности тендера

10 февраля 2025, 23:21
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фото: pixabay.com
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Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского планирует закупить 250 живых свиней

Соответствующий тендер обнародован на платформе Prozorro, передает RegioNews.

Отмечается, что животных закупают для вивария. Это помещение для содержания и разведения лабораторных животных для выполнения экспериментов. Ожидаемая стоимость закупки составляет 900 тысяч гривен.

Тендер объявлен 5 февраля, а проведение аукциона запланировано на 13 февраля.

Свиньи часто используются для обучения анатомии, хирургическим навыкам и другим медицинским манипуляциям. Их органы по размерам и физиологическим характеристикам близки к человеческим, что делает их ценными в медицинском образовании.

Свиньи могут использоваться для отработки процедур, оперативных вмешательств, реанимационных мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший работник Львовского национального университета природопользования незаконно продал 38 коров, которые были в собственности университета. Теперь суд наложил арест на имущество мужчины, а ему самому грозит тюрьма.

тендер Тернополь животные закупки университет
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