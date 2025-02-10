Тернопольский университет решил закупить 250 живых свиней: подробности тендера
Тернопольский национальный медицинский университет имени И.Я. Горбачевского планирует закупить 250 живых свиней
Соответствующий тендер обнародован на платформе Prozorro, передает RegioNews.
Отмечается, что животных закупают для вивария. Это помещение для содержания и разведения лабораторных животных для выполнения экспериментов. Ожидаемая стоимость закупки составляет 900 тысяч гривен.
Тендер объявлен 5 февраля, а проведение аукциона запланировано на 13 февраля.
Свиньи часто используются для обучения анатомии, хирургическим навыкам и другим медицинским манипуляциям. Их органы по размерам и физиологическим характеристикам близки к человеческим, что делает их ценными в медицинском образовании.
Свиньи могут использоваться для отработки процедур, оперативных вмешательств, реанимационных мероприятий.
Напомним, ранее сообщалось, что бывший работник Львовского национального университета природопользования незаконно продал 38 коров, которые были в собственности университета. Теперь суд наложил арест на имущество мужчины, а ему самому грозит тюрьма.