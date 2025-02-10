Тернопольский университет решил закупить 250 живых свиней: подробности тендера

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Соответствующий тендер обнародован на платформе Prozorro, передает RegioNews.

Отмечается, что животных закупают для вивария. Это помещение для содержания и разведения лабораторных животных для выполнения экспериментов. Ожидаемая стоимость закупки составляет 900 тысяч гривен.

Тендер объявлен 5 февраля, а проведение аукциона запланировано на 13 февраля.

Свиньи часто используются для обучения анатомии, хирургическим навыкам и другим медицинским манипуляциям. Их органы по размерам и физиологическим характеристикам близки к человеческим, что делает их ценными в медицинском образовании.

Свиньи могут использоваться для отработки процедур, оперативных вмешательств, реанимационных мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что бывший работник Львовского национального университета природопользования незаконно продал 38 коров, которые были в собственности университета. Теперь суд наложил арест на имущество мужчины, а ему самому грозит тюрьма.