Юридичну академію Ківалова приєднали до Одеського університету ім. Мечникова

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Уряд вирішив приєднати Одеську юридичну академію, президентом якої з 1998 року є юрист та політик Сергій Ківалов, до Одеського національного університету імені Мечникова. Таким чином Ківалов втрачає посаду президента університету.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України, передає RegioNews.

У відомстві запевнили, що реорганізації не вплине негативно на студентів, оскільки вони продовжать навчання за тими самими освітніми програмами, на які вступили. Перехід програм з одного університету до іншого відбудеться поступово впродовж 2025 року.

Для передання майна й узгодження штатного розпису нового укрупненого університету буде створено комісію з реорганізації на чолі з ректором Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. У Міносвіти запевняють, що права науково-педагогічних працівників двох закладів захищено під час реорганізації, за винятком керівного складу, до якого належать посади президента, ректора та проректорів.

У Міносвіти нагадали, що Одеську юридичну академію було виділено зі складу Одеського університету імені І.І. Мечникова у 1997 році. Президентом закладу є Сергій Ківалов, ректором — Олег Тодощак.

Злиття і укрупнення закладів вищої освіти у міністерстві пояснюють демографічною ситуацією, адже "за останні півтора десятка років середня кількість студентів на один заклад вищої освіти зменшилася з 6,5 тис. до 3,5 тис."

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення, відповідно до якого Львівський національний університет природокористування буде реорганізовано через приєднання до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.