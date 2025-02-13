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13 лютого 2025, 20:27

Юридичну академію Ківалова приєднали до Одеського університету ім. Мечникова

13 лютого 2025, 20:27
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фото: facebook.com/SVKivalov
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Уряд вирішив приєднати Одеську юридичну академію, президентом якої з 1998 року є юрист та політик Сергій Ківалов, до Одеського національного університету імені Мечникова. Таким чином Ківалов втрачає посаду президента університету.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки України, передає RegioNews.

У відомстві запевнили, що реорганізації не вплине негативно на студентів, оскільки вони продовжать навчання за тими самими освітніми програмами, на які вступили. Перехід програм з одного університету до іншого відбудеться поступово впродовж 2025 року.

Для передання майна й узгодження штатного розпису нового укрупненого університету буде створено комісію з реорганізації на чолі з ректором Одеського національного університету імені І.І. Мечникова. У Міносвіти запевняють, що права науково-педагогічних працівників двох закладів захищено під час реорганізації, за винятком керівного складу, до якого належать посади президента, ректора та проректорів.

У Міносвіти нагадали, що Одеську юридичну академію було виділено зі складу Одеського університету імені І.І. Мечникова у 1997 році. Президентом закладу є Сергій Ківалов, ректором — Олег Тодощак.

Злиття і укрупнення закладів вищої освіти у міністерстві пояснюють демографічною ситуацією, адже "за останні півтора десятка років середня кількість студентів на один заклад вищої освіти зменшилася з 6,5 тис. до 3,5 тис."

Нагадаємо, раніше Кабінет міністрів ухвалив рішення, відповідно до якого Львівський національний університет природокористування буде реорганізовано через приєднання до Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького.

Одеса Міносвіти університет Академия Сергій Ківалов освітні заклади
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