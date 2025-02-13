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Киевский университет театра, кино и телевидения им. И. К. Карпенко-Карого временно отстранил от преподавания Юрия Высоцкого после обвинений в ненадлежащем поведении студентов. В университете инициировано служебное расследование

Как сообщает RegioNews со ссылкой на администрацию КНУТКиТ.

С 3 февраля 2025 Юрия Высоцкого отстранили от выполнения педагогических обязанностей из-за ряда заявлений о его неприемлемых действиях.

В частности, несколько бывших студентов обвинили 74-летнего преподавателя в неэтическом поведении, психологическом давлении и нарушении личных границ.

По словам выпускников, преподаватель выбирал среди студенток "любимниц", сажал их рядом на занятиях и позволял себе объятия или физический контакт без их согласия.

В то же время, Высоцкий отрицает все обвинения, заявляя, что претензий к его методам преподавания ранее не выдвигали. Он считает ситуацию попыткой дискредитации университета.

Пока идет служебное расследование, Высоцкому запрещено преподавать.

Напомним, недавно получил огласку другой скандал в театральном образовании. В начале января в сети начала распространяться информация, что руководитель Молодого театра и преподаватель Киевского национального университета театра, кино и телевидения им. Карпенко-Карого Андрей Билоус обвиняется студентами вуза в домогательстве студенткам.

Недавно стало известно, что Андрея Билоуса, обвиненного в притязаниях, отстранят от исполнения должностных обязанностей.

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