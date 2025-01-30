Правоохранители задержали российских диверсантов, готовивших теракты в Одесской области

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Сотрудники СБУ и Нацполиции разоблачили агентурную группу российских спецслужб, готовившую серию терактов в Одесской области

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что террористы собирались поджечь несколько служебных автомобилей, а затем, когда полицейские появятся на месте пожара, дистанционно совершить подрыв самодельного взрывного устройства.

Злоумышленники были задержаны на этапе подготовки к теракту. У них изъяты мобильные телефоны с поличным.

Задержанные получили подозрение по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, приведший к гибели человека). Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее в Киевской области правоохранители задержали готовивших теракт российских агентов. Злоумышленники планировали взорвать здание с военными.

Как сообщалось, сотрудники СБУ задержала 8 коллаборантов, планировавших диверсии в нескольких регионах страны.