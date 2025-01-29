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29 января 2025, 00:29

В Одесской области 24-летний работник ТЦК брал 1000 долларов за фиктивную повестку

29 января 2025, 00:29
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фото: полиция
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В Одесской области на взяточничестве разоблачили 24-летнего военнослужащего РТЦК и СП

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Делок требовал деньги от мужчины призывного возраста за оформление повестки со сроком действия шесть дней, что давало возможность владельцу в течение этого периода свободно передвигаться по территории Украины. За документ военный хотел 1000 долларов, а потом повысил цену еще на 2000 гривен. С течением срока действия за аналогичную плату фигурант обещал выдавать аналогичные повестки.

Полицейские задержали дельца после того, как он получил всю сумму взятки и передал повестку клиенту. Изъяли часть денег, полученных военнослужащим по такой схеме, его мобильный телефон, повестку, выписанную для клиента и другие вещи, представляющие интерес для следствия.

Фигуранту объявили подозрение. Ему грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Суд взял подозреваемого под стражу с правом внесения залога в 242 240 гривен.

Напомним, в Кривом Роге задержали экс-чиновника ТЦК, заработавшего около 500 тысяч гривен на уклонистах.

Одесская область ТЦК взятка повестка задержание мобилизация
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