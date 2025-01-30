Правоохоронці затримали російських диверсантів, які готували теракти на Одещині

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Співробітники СБУ та Нацполіції викрили агентурну групу російських спецслужб, яка готувала серію терактів в Одеській області

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Правоохоронці встановили, що терористи збиралися підпалити декілька службових автомобілів, а потім, коли поліцейські зʼявляться на місці пожежі, дистанційно здійснити підрив саморобного вибухового пристрою.

Зловмисників затримали на етапі підготовки до теракту. У них вилучено мобільні телефони із доказами злочинів.

Наразі затримані отримали підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше на Київщині правоохоронці затримали російських агентів, які готували теракт. Зловмисники планували підірвати будівлю з військовими.

Як повідомлялось, співробітники СБУ затримала 8 колаборантів, які планували диверсії в кількох регіонах країни.