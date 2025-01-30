В Одесской области в результате российской атаки повреждены частные дома и больница

фото: Одесская ОВА

В Измаильском районе в результате атаки вражеских дронов пострадало здание районной больницы, частные дома и автомобили

Об этом в Телеграмме сообщил начальник Одесской ОВА Олег Кипер , передает RegioNews.

"На рассвете враг снова атаковал Измаильский район ударными беспилотниками... В результате вражеской атаки повреждены два частных жилых дома, зерновой склад, легковые автомобили. Также пострадала районная больница: в медучреждении выбиты окна и поврежден фасад с потолком", - сообщил он.

По словам Кипера, сейчас на месте работают все соответствующие службы. Стражи порядка фиксируют последствия очередного террористического акта россиян против гражданского населения региона.

Напомним, за минувшие сутки на линии фронта произошло 158 боевых столкновений. Больше всего российские оккупанты давили на Покровском направлении. В течение суток РФ потеряла в боях 1270 террористов.

Как сообщалось, в Донецкой области российские захватчики за сутки убили одного гражданского, еще четырех человек ранили.