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06 января 2025, 12:38

Готовили массовый теракт среди военных на Киевщине: правоохранители задержали российских агентов

06 января 2025, 12:38
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фото: СБУ
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СБУ предотвратила кровавый теракт, который российские спецслужбы планировали совершить на Киевщине. Задержаны четверо участников агентурной сети РФ, которые готовили подрыв взрывчатки на входе в здание, где дислоцируется одно из подразделений Сил обороны

Об этом сообщает пресс-центр СБУ, передает RegioNews.

Самодельное взрывное устройство находилось в тактическом рюкзаке, который на режимный объект должен был доставить несовершеннолетний агент российских спецслужб, переодетый в военную форму украинского образца. Враг отслеживал его передвижение в режиме онлайн и планировал взорвать взрывчатку, как только юноша войдет в помещение.

При этом сам агент, которого должны были взорвать, не знал, что ему готовят летальный исход. Он думал, что СВП взорвутся после того, как он выйдет из здания.

Контрразведка СБУ заблаговременно разоблачила вражеские планы и приняла комплекс мер, чтобы предотвратить теракт. В результате несовершеннолетний террорист и 3-х других агентов, причастных к планированию этого преступления, задержаны.

Как установило расследование, этим терактом российские спецслужбы хотели расшатать общественно-политическую ситуацию в Украине и создать видимость конфликта внутри сил обороны, когда один "военный" подрывает других в знак протеста.

По материалам следствия, все четверо фигурантов действовали отдельно друг от друга, но имели общего куратора из РФ.

Одним из агентов оказался 16-летний студент из Кировоградской области. Он получил от оккупантов координаты схрона, в котором взял взрывчатку и военную форму.

Еще один участник сети – 19-летний парень, который, по предварительным данным, перевез взрывчатку и военную форму из "начального тайника" в схрон, где их забрал 16-летний агент.

Сам "начальный тайник" обустроили две жительницы Винницкой области. Они по видеоинструкции представителя спецслужб РФ сделали взрывное устройство и спрятали его в определенном месте.

Во время обысков у задержанных изъяли мобильные телефоны с доказательствами их сотрудничества с агрессором. Также у одного из агенток изъяли 1,5 кг взрывчатой смеси для изготовления самодельного средства поражения.

Фигурантам сообщили о подозрении. Задержанные содержатся под стражей без права внесения залога. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Напомним, ранее правоохранители по "горячим следам" задержали двух агентов России, которые 24 декабря совершили заказной теракт в Бердичеве Житомирской области – было подорвано взрывное устройство возле ТЦК в Бердичеве.

СБУ теракт военные Киевская область агент рф
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