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29 января 2025, 15:57

Одесскую компанию обвинили в поставке неработающих FPV-дронов

29 января 2025, 15:57
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Фото: Михаил Федоров
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Речь идет о дронах для воинской части на сумму более 3 миллионов гривен

Об этом сообщает "Думская", передает RegioNews.

Одесскую компанию "МИНВИК" власти города Стрыя (Львовская область) обвинили в поставке нерабочих FPV-дронов, которые мэрия закупала для воинской части Военные отказались принимать оборудование, а чиновники - платить иск с требованием взыскать. договоре. Речь идет о более чем 3 миллионах гривен.

Представители Стрыйского горсовета заявили, что одесская компания нарушила условия договора. По их словам, моторы дронов Dart Вее 7 были не той марки, которую фирма указала в тендерном предложении.

"FPV-дроны не могут выполнять полеты, они относятся к категории непроверенных, их нельзя использовать, поскольку в случае неисправности гироскопа квадрокоптер ведет себя хаотично, что представляет угрозу жизни и здоровью личного состава еще на старте", - говорят защитники.

Предприниматели заявили, что они имели право изменять комплектность, конструкцию, электрическую схему и внешний вид без уведомления, не ухудшая параметры устройства. Также их представители добавили, что нет доказательств того, что была надлежащая проверка.

Хозяйственный суд Львовской области принял сторону покупателей дронов. Судья назвал акты военных вполне достоверным доказательством.

Напомним, ранее правоохранители разоблачили предпринимателей, закупавших товар у так называемых "ДНР". Оказалось, что бизнесмены купили литейную продукцию у компании, подконтрольной российским оккупантам, более чем на 50 миллионов гривен.

Также сообщалось, что на Львовщине служащих одного из лечебно-диагностических центров подозревают в закупках с убытком более чем на 1,7 миллиона гривен. Теперь подозреваемые находятся под стражей.

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