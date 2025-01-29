Фото: Михайло Федоров

Йдеться про дрони для військової частини на суму понад 3 мільйона гривень

Про це повідомляє "Думська", інформує RegioNews.

Одеську компанію "МІНВІК" влада міста Стрия (Львівська область) звинуватила у постачанні неробочих FPV-дронів, які мерія закуповувала для військової частини. Військові відмовилися приймати обладнання, а чиновники - платити. У результаті бізнесмени подали позов із вимогою стягнути суму, яка зазначена в договорі. Йдеться про понад 3 мільйони гривень.

Представники Стрийської міськради заявили, що одеська компанія порушила умови договору. За їхніми словами, мотори дронів Dart Вее 7 були не тієї марки, яку фірма вказала в тендерній пропозиції.

"FPV-дрони не можуть виконувати польоти, вони належать до категорії неперевірених, їх не можна використовувати, оскільки в разі несправності гіроскопа квадрокоптер поводиться хаотично, що становить загрозу життю і здоров'ю особового складу ще на старті", - кажуть захисники.

Підприємці заявили, що вони мали право змінювати комплектність, конструкцію, електричну схему та зовнішній вигляд без попередження, не погіршуючи параметрів пристрою. Також їхні представники додали, що немає доказів того, що була належна перевірка.

Господарський суд Львівської області став на бік покупців дронів. Суддя назвав акти військових цілком достовірним доказом.

Нагадаємо, раніше правоохоронці викрили підприємців, які закуповували товар у так званих "ДНР". Виявилися, що бізнесмени купили ліварну продукцію в компанії, підконтрольної російським окупантам, на понад 50 мільйонів гривень.

Також повідомлялося, що на Львівщині службовців одного з лікувально-діагностичних центрів підозрюють у закупівлях зі збитками на понад 1,7 мільйона гривень. Тепер підозрювані знаходяться під вартою.