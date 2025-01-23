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23 января 2025, 18:51

Чиновники больницы во Львове получили подозрения за миллионные убытки на закупках

23 января 2025, 18:51
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фото: полиция
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Правоохранители во Львовской области сообщили о подозрении группе служащих медицинского центра. Их подозревают по закупке товаров с убытками для бюджета в 1,7 млн грн

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

Подозрение объявлено двум работникам одного из лечебно-диагностических центров Львова - главной медицинской сестре и уполномоченному лицу по публичным закупкам - и представителю подрядной организации.

По данным следствия, подозреваемые обеспечили победу определенного подрядчика в тендере, а тот поставил товары по завышенным ценам.

"Несмотря на это, главная медсестра заведения подписала все документы во время поставки продукции, а подрядчик получил на свои счета деньги. В результате противоправных действий сумма нанесенного ущерба составила почти 1,7 млн грн", - говорится в сообщении.

Работникам больницы объявили подозрение в злоупотреблении служебным положением, а представителю подрядной организации – в пособничестве в завладении чужим имуществом. Подозреваемые находятся под стражей с возможностью внесения залога. Чиновников медучреждения отстранили от занимаемых должностей.

Напомним, ранее сообщалось, что работники Государственного бюро расследований (ГБР) завершили досудебное расследование в отношении директора Департамента по гражданской защите и оборонной работе Херсонской ОГА. Чиновник закупил некачественную одежду для бойцов более чем на 21 млн грн. Обвинительный акт направили в суд.

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