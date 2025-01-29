Четырех должностных лиц "Укрзализныци" будут судить за вымогательство денег

фото: Киевская городская прокуратура

Должностных лиц "Укрзализныци" будут судить за коррупцию. Их обвиняют в получении неправомерной выгоды за допуск посторонних лиц к грузовым вагонам

Об этом сообщили в Киевской городской прокуратуре, передает RegioNews.

Преступную схему организовали заместитель начальника филиала вместе с подчиненными. Мужчины получали взятки за доступ посторонних лиц на охраняемую территорию. Также они обещали не задерживать граждан, незаконно проникающих на объекты железной дороги.

Правоохранители задокументировали не менее четырех фактов получения средств должностными лицами. Все обвиняемые уже уволены с должностей.

На сегодня обвинительный акт направлен в суд.

За совершенное злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы, лишение права занимать определенные должности сроком до трех лет, а также конфискация имущества.

Напомним, на Волыни главу сельсовета осудили за взятку на 5 лет и 6 месяцев лишения свободы.

В январе также правоохранители разоблачили 41-летнего председателя одного из поселковых советов Полтавского района. Муж через посредника требовал у подрядчика взятку за оформление разрешительных документов на расчистку земельных участков от зеленых насаждений.